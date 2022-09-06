Так, у себя в Инстаграм популярный музыкант записал видеообращение, в котором решил поддержать украинцев в такое тяжелое время.

«Приветствую вас дорогие! Надеюсь вы живы, здоровы, что у вас все в порядке. Продолжается уже больше полугода война, мы заходим в осень и хочу поделиться с вами состоянием, в котором мы все сейчас находимся. Уже есть привычка ко всем ужасам, потерям, что вокруг нас есть. И вроде бы есть хорошие новости с фронта, ситуация «баланс – дизбаланс». Что делать?», - рассказал Скрипка на видео.

Музыкант убежден, что всегда нужно действовать, помогать друг другу, так как это, по его словам, оказывает накопительный эффект. Также артист уверен, что совсем скоро будут сдвиги, а пока – нужно набраться терпения.

«Мы с вами делаем все правильно, каждый уж, я убежден, сделал свой выбор, свой вклад в нашу общую победу. Мы все это делаем. Я вижу столько людей, каждый на своем месте. Мы как муравьи, строим наше здание победы. Обязательно победим. Обязательно все будет хорошо. Не так быстро, потому терпение, терпение и еще раз терпение. Шаг за шагом, потихоньку, и мы увидим, что мы построили наше новое государство на уровне победы», - отметил он.

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