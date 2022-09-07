Українська блогерка та журналіст Раміна Есхакзай відреагувала на провокаційне інтерв'ю співачки Світлани Лободи російській опозиційній журналістці.

У своєму Instagram інтерв'юер Раміна Есхакзай опублікувала сторіс, в якому обурилася, що артистка обрала російський, а не український інфопростір і відмовляє в інтерв'ю українським блогерам та журналістам.

"Ось на цьому інтерв'ю щодо Світлани Лободи у мене все. Коли у твоїй країні йде війна, ти їздиш у рідне місто, щоб допомогти, бачиш ці всі руйнування, але на інтерв'ю йдеш спочатку до грузинського журналіста, а потім до російської Гордєєвої" немає питань ні до Гордєєвої, ні до журналіста з Грузії. Є питання до Світлани. Заради чого це все?", - обурилася Раміна Есхакзай.

Вона поцікавилася, на яку саме аудиторію працює Світлана Лобода та уточнила, що співачку кликали до себе на інтерв'ю усі українські ЗМІ. Але артистка не погоджувалась, а тут раптом вирішила дати інтерв'ю російській журналістці.

Вона також закликала колег перестати бігати за артистами, які відмовляють українським ЗМІ.

"Ви на яку аудиторію працюєте? Вас кликали до себе УСІ українські ЗМІ. Думали, що нарешті людина усвідомила, в чому вона була неправа. Як це зробила я. Не знаю, чи захоче хтось з наших журналістів доїдати крихти зі столу. Особисто я — ні. Пішла готуватися до дійсно важливого гостя. Який обрав Україну", — підсумувала блогер Раміна Есхакзай .

6 вересня на YouTube-каналі російської журналістки Катерини Гордєєвої вийшло інтерв'ю з Лободою, у якому співачка розповіла про ставлення до росіян, поділилась, що вважає своє рішення будувати кар'єру в Росії у 2014 році помилкою, та розповіла, що планує і далі працювати на свою російськомовну аудиторії по всьому світу та буде записувати музику англійською, російською та українською мовами.

Нагадаємо, що Лобода не могла публічно засуджувати події росії, співачка зробила зізнання.

Як повідомляла Politeka, Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Також Politeka писала, що Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську.