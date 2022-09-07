Світлана Лобода також зізналася, що в неї навіть почалися панічні атаки через страх та невизначеність.

Співачка Світлана Лобода залишила Росії відразу після початку повномасштабного вторгнення армії путіна в Україну. Вона визнає, що помилялася після подій 2014 року – анексії Криму росією та вторгнення на Донбас.

В інтерв'ю з Катериною Гордєєвою на YouTube вона розповіла, чому мовчала в перші дні після вторгнення Росії в Україну 24 лютого і як виїжджала з Москви.

Співачка Світлана Лобода поділилася, що в перші дні повномасштабної війни не могла публічно засуджувати події Росії, побоюючись за безпеку рідних, переїздом яких на той час займалася.

"Мені було дуже страшно. Мені потрібно було зібрати всю сім'ю, вирішити та закрити велику кількість питань у дуже короткий час. Паралельно заспокоювати маму, рідних, друзів та команду в Києві, які дзвонили мені та просили допомоги", — згадала співачка.

Світлана Лобода також зізналася, що в неї навіть почалися панічні атаки через страх та невизначеність, проте вона продовжувала організовувати екстрений переїзд для своєї родини та команди, паралельно допомагаючи фінансово евакуювати українців із гарячих точок.

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