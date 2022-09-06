Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше активно будувала свою кар'єру в країні-агресорі, лише через місяць повномасштабного вторгнення росії в Україну визнала, що на її батьківщині йде справжня війна. А тепер вона відкрито виступає проти росії і навіть заспівала українською мовою.
В інтерв'ю з Катериною Гордєєвою на YouTube вона розповіла про свого чоловіка та проблеми зі здоров'ям.
Співачка Світлана Лобода поділилася, що за тиждень до війни вона була у Києві та захворіла на ковід. Вона поділилася, що ковід сильно вплинув на її нервову систему, а також на сон, з яким у неї і так були проблеми останнім часом.
У неї почалися сильні панічні атаки, вона постійно міряла сатурацію, адже їй здавалося, що вона вмирає.
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"До 19 лютого приходжу до тями і тут я розумію, що мені треба летіти до Києва дорепетирувати. І мій чоловік каже, що цього зараз робити не потрібно. Мабуть, у нього були якісь побоювання, він щось розумів. Хоча він завжди захищає мене від стресів та політичних історій. І я зізнатися чесно, завжди була дуже далека від історії політики, була сконцентрована на собі, своїй кар'єрі, що було моїм великим упущенням", - каже Світлана Лобода.
Вона також додала, що її чоловік не є українцем, але є справжнім патріотом України.
Нагадаємо, Лобода показала, як молодша дочка ставиться до неї і сестри.
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