Світлану Лободу внесли до списку осіб, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Причиною такої заборони було те, що вона засудила дії російських окупантів в Україні.

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше активно будувала свою кар'єру в країні-агресорі, лише через місяць повномасштабного вторгнення росії в Україну визнала, що на її батьківщині йде справжня війна. А тепер вона відкрито виступає проти росії і навіть заспівала українською мовою.

В інтерв'ю з Катериною Гордєєвою на YouTube вона розповіла про свого чоловіка та проблеми зі здоров'ям.

Співачка Світлана Лобода поділилася, що за тиждень до війни вона була у Києві та захворіла на ковід. Вона поділилася, що ковід сильно вплинув на її нервову систему, а також на сон, з яким у неї і так були проблеми останнім часом.

У неї почалися сильні панічні атаки, вона постійно міряла сатурацію, адже їй здавалося, що вона вмирає.

"До 19 лютого приходжу до тями і тут я розумію, що мені треба летіти до Києва дорепетирувати. І мій чоловік каже, що цього зараз робити не потрібно. Мабуть, у нього були якісь побоювання, він щось розумів. Хоча він завжди захищає мене від стресів та політичних історій. І я зізнатися чесно, завжди була дуже далека від історії політики, була сконцентрована на собі, своїй кар'єрі, що було моїм великим упущенням", - каже Світлана Лобода.

Вона також додала, що її чоловік не є українцем, але є справжнім патріотом України.

Нагадаємо, Лобода показала, як молодша дочка ставиться до неї і сестри.

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