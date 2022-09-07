Украинская блогерша и журналист Рамина Эсхакзай отреагировала на провокационное интервью певицы Светланы Лободы российской опозиционной журналистке.

В своем Instagram интервьюер Рамина Эсхакзай опубликовала сторис, в котором возмутилась, что артистка выбрала российское, а не украинское инфопространство и отказывает в интервью украинским блоггерам и журналистам.

"Вот на этом интервью относительно Светланы Лободы у меня все. Когда в твоей стране идет война, ты ездишь в родной город, чтобы помочь, видишь эти все разрушения, но на интервью идешь сначала к грузинскому журналисту, а затем к российской Гордеевой "У меня нет вопросов ни к Гордеевой, ни к журналисту из Грузии. Есть вопрос к Светлане. Ради чего это все?", – возмутилась Рамина Эсхакзай.

Она полюбопытствовала, на какую именно аудиторию работает Светлана Лобода и уточнила, что певицу звали к себе на интервью все украинские СМИ. Но артистка не соглашалась, а тут вдруг решила дать интервью российской журналистке.

Она также призвала коллег №перестать бегать№ за артистами, отказывающими украинским СМИ.

"Вы на какую аудиторию работаете? Вас звали к себе все украинские СМИ. Думали, что наконец человек осознал, в чем он был неправ. Как это я сделала. Не знаю, захочет ли кто-нибудь из наших журналистов доедать крохи со стола. Лично я — нет. Пошла готовиться к действительно важному гостю. Который выбрал Украину", — подытожила блогер Рамина Эсхакзай.

6 сентября на YouTube-канале российской журналистки Екатерины Гордеевой вышло интервью с Лободой, в котором певица рассказала об отношении к россиянам, поделилась, что считает свое решение строить карьеру в России в 2014 году ошибкой, и рассказала, что планирует и дальше работать на свою русскоязычную аудиторию по всему миру и будет записывать музыку на английском, русском и украинском языках.

Напомним, что Лобода не могла публично осуждать действия рф, певица сделала признание.

Как сообщала Politeka, Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Также Politeka писала, что Лобода ответила на претензии, почему говорит на российском языке и не переходит на украинский.