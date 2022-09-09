Український актор і музикант Андрій Данилко, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, позбавився зайвих 14 кілограмів за останні шість місяців. Про це музикант розповів у програмі "І гримнув Грем". На його сторінці в Instagram вже почали з'являтися фото з результатом схуднення.
"У мене як у піонерському таборі. Такий розклад, ви не повірите. Я більш-менш налагодив сон, я скинув багато кілограм. Майже 14 кілограм скинув. Я встаю о 7:40, такий розклад, як у таборі я спеціально зробив", - Сказав Андрій Данилко .
Якщо раніше для того, щоб заснути, йому треба було випивати снодійне, то зараз все зовсім інакше. Також артист зізнався, що йому вдалося налагодити своє харчування та відмовитись від деяких шкідливих звичок, які у нього раніше були.
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"Тут у мене така їжа ... Так, я можу трохи випити, але це не так, як було в минулому ... Тому що я випивав, щоб заснути ... Я не міг заснути ... Мене не брали таблетки снодійні ... І те, я ще зараз трохи торможу. Тому що вчора я перебільшив дозу мелатоніну", – додав музикант Андрій Данилко.
Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.
Як повідомляла Politeka, Данилка обурив ролик із Лободою в сльозах через слова про українців.
Також Politeka писала, що Данилко в образі Сердючки оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом.