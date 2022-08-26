Як пише Politeka.net, тепер замість «Лаша тумбай» Данилко співає «раша гудбай».

«Бо після того, що росія напала на Україну і це ніколи не може бути пробачене. Все! Жодного аргументу!» – прокоментував Данилко своє рішення під час підготовки до зйомок концерту на честь Дня Незалежності, які відбулися у київському метро.

Додамо, що у 2007 на сцені Євробачення Данилко вперше заспівав Dancing Lasha Tumbai, але росіянам, звісно почулося Russia goodbye і вони образилися. Данилко роками довелося доводити, що про «рашу» у пісні не йдеться, але марно.

«Для мене війна почалася 2007 року. Вони накрутили, зазомбували людей так, що всі були впевнені, що я співав фразу Russia goodbye, про яку там і згадки не було", – розповідав Данилко.

Однак після повномасштабної війни, яку Кремль розв'язав в Україні, артист вирішив не церемонитися й офіційно змінив свою скандальну пісню.

«Від 24 лютого, жодного Lasha Tumbai у цій пісні... Це лише Russia goodbye. Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви почуєте,…», - заявляв раніше Данилко.

У коментарях до виступу Данилка на честь Дня Незалежності користувачі соцмереж висловлюють артисту своє захоплення і бажають Україні найшвидшої перемоги.

«Сердючка запалює! Дякую, Андрію! Так не вистачає зараз позитиву!..», «Українці рідні, з днем незалежності України! Люблю вас безмірно, перемога за вами!», «Україну не можна перемогти. Вона співає та танцює у всі часи. А це сила - Дух народу», - пишуть коментатори.

Нагадаємо, у "мами" Сердючки з'явився дуже впливовий шанувальник.

Також повідомлялось, що Сердючка з мамою запалили на фестивалі, принизивши путінську війну.

Крім того, Politeka.net писала, що Данілко поділився трагічною звісткою.