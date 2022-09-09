Украинский актер и музыкант Андрей Данилко, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, рассказал, что смог похудеть на 14 килограмм за шесть месяцев

Украинский актер и музыкант Андрей Данилко, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, избавился от лишних 14 килограммов за последние шесть месяцев. Об этом музыкант рассказал в программе "И грянул Грэм". На его странице в Instagram уже начали появляться фото с результатом его похудения.

"У меня как в пионерском лагере. Такое расписание, вы не поверите. Я более-менее наладил сон, я скинул много килограмм. Почти 14 килограмм скинул. Я встаю в 7:40, такое расписание, как в лагере я специально сделал", - сказал Андрей Данилко.

Если раньше для того, чтобы уснуть ему нужно было выпивать снотворное, то сейчас все совсем иначе. Также артист признался, что ему удалось наладить свое питание и отказаться от некоторых вредных привычек, которые у него раньше были.

"Здесь у меня такая еда… Да, я могу немного выпить, но это не так, как было в прошлом… Потому что я выпивал, чтобы уснуть… Я не мог уснуть… Меня не брали таблетки снотворные… И то, я еще сейчас немного торможу. Потому что вчера я преувеличил дозу мелатонина", – добавил музыкант Андрей Данилко.

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.