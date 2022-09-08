Андрій Данилко розповів, що раніше добре ставиться до Світлани Лободи, але її ролик, який вона записала 28 лютого та запостила на своїй сторінці в Інстаграм, викликав у артиста обурення.

Український актор та музикант Андрій Данилко прокоментував, що саме йому не сподобалося у відео Світлани Лободи, де вона плакала та говорила, що "ми маленькі люди". Про це Данилко розповів у програмі "І гримнув Грем".

Андрій Данилко розповів, що раніше добре ставиться до Світлани Лободи, але її ролик, який вона записала 28 лютого та запостила на своїй сторінці в Інстаграм, викликав у артиста обурення.

Нагадаємо, Світлана Лобода записала 28 лютого відеозвернення у сльозах із проханням зупинити війну в Україні. Артистка навіть не згадала, що до нашої країни вторглася росія, а український народ назвала "маленькими людьми", які нічого не вирішують.

"Якщо ролик, спрямований на співчуття, на співпереживання, викликає усмішку чи гнів, значить, він зроблений неправильно... Потрібно якусь іншу форму. Поплакати, витерти сльози, а потім вийти в ефір. Це ж не прямий ефір у неї був. Це ж був запис. І багато артисток, вони почули. Ну навіщо це. Тут навпаки треба було людей підтримати. Якщо ти публічна людина, ти не можеш собі дозволити таку слабкість. Ти маєш вийти, або не виходити взагалі", - пояснив свою реакцію актор.

Водночас Андрій Данилко зазначив, що, найімовірніше, Світлана Лобода зараз переживає непростий період і побажав їй всього хорошого та подякував за допомогу Україні, але зазначив, що не потрібно її героїзувати та ідіолізувати за це.

Нагадаємо, що Лобода не могла публічно засуджувати події росії, співачка зробила зізнання.

Як повідомляла Politeka, Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Також Politeka писала, що Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську.