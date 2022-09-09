Український шоумен і співак Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою , чесно зізнався, що має проблеми зі здоров'ям. Саме через них його не взяли до армії. Таке зізнання артист зробив в інтерв'ю програмі "Слава+Таня" на Youtube .
Як зізнався Володимир Дантес , піти служити та воювати за українську землю він не зможе через проблеми зі здоров'ям. Тому він допомагає чим може – активно висвітлює війну в Україні у своїх соцмережах, донатить, проводить благодійні концерти.
"Для мене це таке питання, яке закінчилося ще в мої 18 років, я майже списаний. Я думаю, що мене з моїм здоров'ям візьмуть лише папірці перекладати чи картоплю чистити", - сказав Дантес.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Життя 27-річного батька та маленького сина обірвалося в одну мить: кадри нової трагедії на Одещині
Не приїжджайте, вам тут не раді: які країни з 19 вересня закриються від росіян
Ведучий "Холостяка" Решетнік вразив кадрами з сестрою та її чоловіком-нардепом: "Це ж треба..."
Ведучий Володимир Дантес чесно зізнався, що його праве око бачить лише на 10%, а ліве – на 90%. Тому артист не може служити в армії.
"У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі у 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?" Кажу: "Так". "Ну його перекладатимеш", — згадав Дантес.
Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.
Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.