Як зізнався Володимир Дантес, піти служити та воювати за українську землю він не зможе через проблеми зі здоров'ям.

Український шоумен і співак Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою , чесно зізнався, що має проблеми зі здоров'ям. Саме через них його не взяли до армії. Таке зізнання артист зробив в інтерв'ю програмі "Слава+Таня" на Youtube .

Як зізнався Володимир Дантес , піти служити та воювати за українську землю він не зможе через проблеми зі здоров'ям. Тому він допомагає чим може – активно висвітлює війну в Україні у своїх соцмережах, донатить, проводить благодійні концерти.

"Для мене це таке питання, яке закінчилося ще в мої 18 років, я майже списаний. Я думаю, що мене з моїм здоров'ям візьмуть лише папірці перекладати чи картоплю чистити", - сказав Дантес.

Ведучий Володимир Дантес чесно зізнався, що його праве око бачить лише на 10%, а ліве – на 90%. Тому артист не може служити в армії.

"У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі у 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?" Кажу: "Так". "Ну його перекладатимеш", — згадав Дантес.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.