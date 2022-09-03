Як пише Politeka.net , на своїй сторінці в Instagram Дантес зізнався, що що написав трек ще у квітні. На це його надихнули друзі, котрим довелося виїхати з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Музикант підкреслив, що вирішив зробити пісню веселою, щоб підняти настрій українцям, які покинули країну, які мріють якнайшвидше повернутися додому.

«Українці – не біженці в інших країнах, ми гості. Просто дехто поки що затримався у гостинних країнах, але всі хочуть скоріше повернутися додому. Зараз надто багато смутку: у піснях та в житті. Тому я зрозумів, що пісня має мати життєвий сенс, показати реальність справжніх українців та українок, які, незважаючи ні на що, продовжують шукати позитив», — зазначив співак.

Дантес також зазначив, що військові хочуть чути позитивні пісні, їх це бадьорить.

«Я спілкувався з військовим, який одружився під час війни. Так от він сказав, що навіть коли наші захисники "виїжджають на нуль" і чують позитивні пісні – вони вискакують із тачки та починають танцювати. Бо інакше просто не можуть, треба себе підбадьорювати », – розповів музикант.

Дружина Дмитро Монатика Ірина та Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" підтримали Володимира Дантеса із закордону.

Нагадаємо, Володимир Дантес заінтригував спільною подорожжю з екс-дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

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