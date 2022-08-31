Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої, з якою розлучився після початку війни. У цей час розлучилися і друзі зіркової пари - ресторатори Даша і Михайло Кацуріни. У результаті стало відомо, що Надя зустрічається з Мишком, а Володимир проводить багато часу з Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Я звертаюся до всіх дітей та батьків, які перебувають на тимчасово окупованих територіях", - написав Володимир.
"Привіт, завтра перше вересня. І я хочу звернутися до всіх дітей та батьків, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Я хочу сказати, що ми про вас не забули, країно, бійці, все робить все для того, щоб ви змогли відсвяткувати перше. Вересня справжнє, а не ось таке, яке вам зараз пропонують святкувати. Це не свято. Скоро все закінчиться нашою перемогою", - сказав Дантес.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Дружину Решетника захейтили за відпочинок із дітьми, вона дала емоційну відповідь: "Все це переходить межі розумного..."
Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."
У небі виріс чорний "гриб": нова пожежа палає в Криму, що відомо на даний момент
Кошового та Пікалова з "Квартал 95" нагородили орденом: з'ясувалося, за які заслуги
Нагадаємо, Володимир Дантес заінтригував спільною подорожжю з екс-дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва показала жаркий поцілунок із новим бойфрендом Кацуріним.
Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес з'явився після раптового зникнення