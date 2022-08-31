Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої, з якою розлучився після початку війни. У цей час розлучилися і друзі зіркової пари - ресторатори Даша і Михайло Кацуріни. У результаті стало відомо, що Надя зустрічається з Мишком, а Володимир проводить багато часу з Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Я звертаюся до всіх дітей та батьків, які перебувають на тимчасово окупованих територіях", - написав Володимир.

"Привіт, завтра перше вересня. І я хочу звернутися до всіх дітей та батьків, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Я хочу сказати, що ми про вас не забули, країно, бійці, все робить все для того, щоб ви змогли відсвяткувати перше. Вересня справжнє, а не ось таке, яке вам зараз пропонують святкувати. Це не свято. Скоро все закінчиться нашою перемогою", - сказав Дантес.

Нагадаємо, Володимир Дантес заінтригував спільною подорожжю з екс-дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва показала жаркий поцілунок із новим бойфрендом Кацуріним.

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес з'явився після раптового зникнення