Как признался Владимир Дантес, пойти служить и воевать за украинскую землю он не сможет из-за проблем со здоровьем.

Украинский шоумен и певец Владимир Дантес, который недавно расстался с певицей Надей Дорофеевой, честно признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Именно из-за них его не взяли в армию. Такое признание артист сделал в интервью программе "Слава+Таня" на Youtube.

Как признался Владимир Дантес, пойти служить и воевать за украинскую землю он не сможет из-за проблем со здоровьем. Потому он помогает, чем может - активно освещает войну в Украине в своих соцсетях, донатит, проводит благотворительные концерты.

"Для меня это такой вопрос, который закончился еще в мои 18 лет, я почти списан. Я думаю, что меня с моим здоровьем возьмут только бумажки перекладывать или картошку чистить", — сказал Дантес.

Ведущий Владимир Дантес честно признался, что его правый глаз видит только на 10%, а левый – на 90%. Потому артист и не может служить в армии.

"У меня один глаз почти не видит, 10% зрения. Как мне в военкомате в 18 лет сказали: "Ты эту бумагу видишь?" Говорю: "Да". "Ну будешь ее перекладывать", — вспомнил Дантес.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.