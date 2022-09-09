Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається у Києві, а на початку літа презентувала свою зворушливу моновиставу "Я вдома", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала незвичайне відео, на якому показала свою фотосесію на тлі вечірнього Києва.

Як видно у ролику, Наташа влаштувала атмосферну фотосесію на тлі вечірніх вогнів у центрі Києва. Для зйомки артистка вийшла на високий балкон у розкішному вбранні з блискучою бахромою на плечах, її волосся розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж та загадковий вигляд.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я з тобою, мій Київ. Ми обов'язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику! Ps. 13 вересня чекаю всіх на моновиставі #ЯДома в театрі ім. Лесі Українки. Початок о 19.00. Посилання на квитки у шапці профілю".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео на сторінці артистки: "Ти прекрасна", "Який же красивий Київ, особливо в темний час доби, коли навколо все світиться", "Ви тут прямий як принцеса, така чарівна", "Рідний Київ, який ти класний! Наташа, яка красуня! Наша киянка!", "Супер, красуня", "Красуня, дякую за творчість", "Неймовірно", "Ми українці на своїй землі, у своєму будинку, за нами правда, з нами свобода та вільне життя!".

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