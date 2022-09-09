Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася результатами нової фотосесії, яку влаштувала посеред Києва, та звернулася до ЗСУ.

Як видно, на нових фотографіях Даша відображена в цікавих позах та стильному вбранні. Перед камерою вона крутиться у коротеньких чорних шортах та білій футболці, поверх якої накинула білий піджак на ґудзиках незвичайного фасону. Свій образ дівчина доповнила незвичайними черевиками на шпильках, чорною кепкою та невеликою сумочкою.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Дякую ЗСУ за те, що настав вересень, а не сентябрь". Шанувальники не пройшли мимо і відразу почали коментувати нові фото блогерки, засипаючи її компліментами: "Яка стильна і красива дівчина", "Даша, Ви гарненька. Я проїжджала поряд, коли проводилася ця зйомка - в житті Ви ще краще", "Така стильна , українські дівчата найкрасивіші у світі", "Розкішна", "Чарівна дівчина", "Гарна, прекрасна", "Рідко пишу коментарі, але ви дійсно дуже стильно виглядаєте, і маєте свій крутий стиль та енергетику".

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