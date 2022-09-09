Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Киеве, а в начале лета презентовала свой трогательный моноспектакль "Я вдома", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором показала свою фотосессию на фоне вечернего Киева.

Как видно в ролике, Наташа устроила атмосферную фотосессию на фоне вечерних огней в центре Киева. Для съемки артистка вышла на высокий балкон в роскошном наряде со сверкающей бахромой на плечах, ее волосы распущены в элегантной укладке, а на лице яркий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны, я с тобой, мой Киев. Мы обязательно увидим парад Победы на твоем Крещатике! Ps. 13 сентября жду всех на моноспектакле #ЯДома в театре им. Леси Украинки. Начало в 19.00. Ссылки на билеты в шапке профиля".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео на странице артистки: "Ты прекрасна", "Какой же красивый Киев, особенно в темное время суток, когда вокруг все светится", "Вы здесь прям как принцесса, такая волшебная", "Родной Киев, какой ты классный! Наташа, какая красавица! Наша киевлянка!", "Супер, красотка", "Красавица, спасибо за творчество", "Невероятно", "Мы украинцы на своей земле, в своем доме, за нами правда, с нами свобода и свободная жизнь!".

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