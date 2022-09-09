Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка чи не все своє життя транслює в Instagram, поділилася в мікроблозі зворушливим відео. У ролику дівчина зі своїм нареченим Олександром Волошиним показала, як вони разом запрошували кохану бабусю на своє весілля.

У постановочному відео Анна, її наречений Олександр та бабуся знято на кухні, щаслива парочка урочисто оголошує бабусі, що вона разом із дідусем запрошена на їхній розпис, і вручають їй спеціальний концерт із запрошенням. При цьому співачка наголосила, що відмова не приймається. На це жінка похилого віку дуже емоційно почала переконувати улюблену онучку, що обов'язково прийде.

У підписі до публікації Трінчер коротко написала: "Вже скоро". До речі, дату розпису призначено на 24 вересня. Шанувальники відразу почали коментувати нове відео блогерки: "Як це зворушливо", "Це так мило", "Яка бабуся класна", "Клас. Як це круто і мило. Вітаю", "Як це мило", "Солодкі які. Щастя вам!", "Боже як це зворушливо", "Дуже чекаю", "Бабуся вже напевно подумала, що у вас буде поповнення в сім'ї", "Щирі емоції, клас", "Як круто, всі чекали цього моменту".

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