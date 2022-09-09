Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка разом із чоловіком Іваном виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася щемливим відео з донькою та зворушливо привітала її з днем народження.
У короткому ролику Ілона зібрала фотографії доньки Валерії, зроблені у різні роки її життя – від дитинства до семиріччя, яке цього дня відзначає малеча. І на цих кадрах можна побачити, як за цей час змінювалася дочка танцівниці, і те, що в неї з'явився маленький братик Домінік.
У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Сьогодні цій крихіті 7 років! А я пам'ятаю тебе ще такою маленькою, яка бігала за мною хвостиком скрізь! Пам'ятаю, як вела урок танцю, і ти була на ручках і засинала під звуки музики. Моя маленька, але вже така доросла дівчинка, бажаю тобі з татом найкращого, щоб по життю ти була гарною людиною, щоб знайшла справжніх друзів, щоб поряд завжди був ангел-охоронець і ти була щаслива по життю! А ми просто будемо поряд і підтримуватимемо тебе" .
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