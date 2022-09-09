Популярная украинская хореограф и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая вместе с мужем Иваном растит двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась щемящим видео с дочкой и трогательно поздравила ее с днем рождения.

В коротком ролике Илона собрала фотографии дочери Валерии, сделанные в разные года ее жизни – от младенчества до семилетия, которое в этот день отмечает малышка. И на этих кадрах можно увидеть, как за это время менялась дочь танцовщицы, и то, что у нее появился маленький братик Доминик.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Сегодня этой крохе 7 лет! А я помню тебя еще такой маленькой, которая бегала за мной хвостиком везде! Помню, как вела урок танца, и ты была на ручках и засыпала под звуки музыки. Моя маленькая, но уже такая взрослая девочка, желаю тебе с папой всего лучшего, чтобы по жизни ты была хорошим человеком, чтобы нашла настоящих друзей, чтобы рядом всегда был ангел-хранитель и ты была счастлива по жизни! А мы просто будем рядом и будем поддерживать тебя".

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