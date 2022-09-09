Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги вийшла за головного героя шоу "Холостяк" Микиту Добриніна та народила йому сина, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина зняла чергове відео в вбиральні і показала, як створювала новий образ.

У ролику Даша похвалилася чорними босоніжками, які їй важко вдалося дістати. Також вона приміряла кілька пар штанів, зупинившись на вільних чорних, а до них одягла чорний топ хитромудрої форми. Зверху дівчина накинула бежевий жакет оверсайз, приправила образ аксесуарами – чорною сумочкою, сережками та ланцюжками, а волосся розпустила. До речі, під час примірки в вбиральню до Даші зайшов Микита, який трохи допомагав їй із добіркою вбрання.

У підписі до публікації Квіткова повідомила де купувала речі для створення цього образу. А шанувальники відразу почали коментувати нове відео блогерки, засипаючи компліментами її образ, а також українську мову, якою вона тепер веде свій блог: "Ви дуже милі", "Гарний образ!", "Красиво", "Дуже стильно", "Ох , ця українська мова, вухо радіє, справді якось блог звучить крутіше зараз", "Як гарно. А фігура вогонь", "Так подобається дивитися, як ви створюєте свої образи", "Розумниця, Дашенько, так вільно почала володіти і розмовляти українською мовою, приємно слухати, мед для вух", "Ваша українська мова – це любов".

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