Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги вийшла за головного героя шоу "Холостяк" Микиту Добриніна та народила йому сина, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина зняла чергове відео в вбиральні і показала, як створювала новий образ.
У ролику Даша похвалилася чорними босоніжками, які їй важко вдалося дістати. Також вона приміряла кілька пар штанів, зупинившись на вільних чорних, а до них одягла чорний топ хитромудрої форми. Зверху дівчина накинула бежевий жакет оверсайз, приправила образ аксесуарами – чорною сумочкою, сережками та ланцюжками, а волосся розпустила. До речі, під час примірки в вбиральню до Даші зайшов Микита, який трохи допомагав їй із добіркою вбрання.
У підписі до публікації Квіткова повідомила де купувала речі для створення цього образу. А шанувальники відразу почали коментувати нове відео блогерки, засипаючи компліментами її образ, а також українську мову, якою вона тепер веде свій блог: "Ви дуже милі", "Гарний образ!", "Красиво", "Дуже стильно", "Ох , ця українська мова, вухо радіє, справді якось блог звучить крутіше зараз", "Як гарно. А фігура вогонь", "Так подобається дивитися, як ви створюєте свої образи", "Розумниця, Дашенько, так вільно почала володіти і розмовляти українською мовою, приємно слухати, мед для вух", "Ваша українська мова – це любов".
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Тяжко писати, плачу": до рук ЗСУ потрапило передсмертне послання окупанта
«Там усе дуже погано»: у Путіна помітили симптоми тяжкої хвороби
Ведучий "Холостяка" Решетнік вразив кадрами з сестрою та її чоловіком-нардепом: "Це ж треба..."
"Все пропало, нас кинули": Віталій Кім розкрив, яка зараз ситуація на Херсонщині
Нагадаємо, "Ніхто не був готовий до цього": Кухар чесно розповіла про труднощі на посаді директора балетного коледжу.
Як повідомляла Politeka, "Боже, як це зворушливо": Трінчер із нареченим показала, як запрошувала свою бабусю на весілля, відео.
Також Politeka писала, що "Така стильна": Ульянова з "Холостяка" в коротких шортиках влаштувала фотосесію посеред Києва.