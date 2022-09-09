Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы вышла за главного героя шоу "Холостяк" Никиту Добрынина и родила ему сына, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка сняла очередное видео в гардеробной и показала, как создавала новый образ.

В ролике Даша похвасталась черными босоножками, которые ей с трудом удалось достать. Также она примеряла несколько пар брюк, остановившись на свободных черных, а к ним надела черный топ замысловатой формы. Сверху девушка накинула бежевый пиджак оверсайз, приправила образ аксессуарами – черной сумочкой, серьгами и цепочками, а волосы распустила. К слову, во время примерки в гардеробную к Даше зашел Никита, который немного помогал ей с подборкой нарядов.

В подписи к публикации Квиткова сообщила, где покупала вещи для создания этого образа. А поклонники тут же принялись комментировать новое видео блогерши, засыпая комплиментами ее образ, а также украинский язык, которым она теперь ведет свой блог: "Вы очень милы", "Красивый образ!", "Красиво", "Очень стильно", "Ох, этот украинский язык, ухо радуется, действительно как-то блог звучит круче сейчас", "Как красиво. А фигура огонь", "Так нравится смотреть, как вы создаете свои образы", "Умница, Дашенька, так свободно стала владеть и разговаривать на украинском языке, приятно слушать, мед для ушей", "Ваш украинский язык – это любовь".

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