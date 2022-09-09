Популярна українська модель Анна Неплях, яка минулого року здобула престижний титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному конкурсі краси, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз модель виклала спокусливі кадри з Мадрида, куди вирушила напередодні.

На нових фотографіях Анна знята в цікавих локаціях біля фонтану та в кафе, і зачарувала своїми позами. Перед камерою вона з'явилася у відвертій чорній сукні з прозорим корсетом і глибоким декольте, яке підкреслило витончену фігуру та пружні принади. Волосся дівчини покладено в елегантне укладання, на обличчі яскравий макіяж, а у вухах масивні сережки.

Шанувальники не залишилися байдужими і відразу почали коментувати нову фотосесію Неплях, засипаючи її компліментами: "Пишаюся такою українкою, шикарна завжди", "Пожежа", "Сучасна Моніка Беллуччі", "Ця жінка Богиня", "Вогонь", "Круч, ніж Беллуччі", "Болить шия", "Вогонь", "Прекрасна", "Люблю", "Це кохання", "Ти вогонь".

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