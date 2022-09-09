Популярная украинская модель Анна Неплях, которая в прошлом году получила престижный титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном конкурсе красоты, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила соблазнительные кадры из Мадрида, куда отправилась накануне.

На новых фотографиях Анна запечатлена в интересных локациях у фонтана и в кафе, и заворожила своими позами. Перед камерой она появилась в откровенном черном платье с прозрачным корсетом и глубоким декольте, которое подчеркнуло изящную фигуру и упругие прелести. Волосы девушки уложены в элегантную укладку, на лице яркий макияж, а в ушах массивные серьги.

Поклонники не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новую фотосессию Неплях, засыпая ее комплиментами: "Горжусь такой украинкой, шикарная всегда", "Пожар", "Современная Моника Беллуччи", "Эта женщина Богиня", "Огонь", "Круче, чем Беллуччи", "Болит шея", "Огонь", "Прекрасна", "Обожаю", "Это любовь", "Ты огонь".

Напомним, "Никто не был к этому готов": Кухар честно рассказала о трудностях на посту директора балетного колледжа.

Как сообщала Politeka, "Боже, как это трогательно": Тринчер с женихом показала, как приглашала свою бабушку на свадьбу, видео.

Также Politeka сообщала, что "Такая стильная": Ульянова из "Холостяка" в коротких шортиках устроила фотосессию посреди Киева.