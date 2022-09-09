У новому інтерв'ю шоумен Володимир Дантес зізнався, що не вважає себе у чомусь винним.

Під час одного з недавніх стендапів український шоумен та співак Володимир Дантес вирішив пожартувати на актуальну тему стосунків своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої . Фрагмент цього виступу завірусився та отримав багато критики.

Артист виправдався за це в інтерв'ю програмі "Слава+Таня" на Youtube .

У новому інтерв'ю шоумен Володимир Дантес зізнався, що не вважає себе у чомусь винним, але намагався виправдатись. Тому що на стендапі він нікому не брехав і сказав правду про стосунки екс-дружини.

Так, він сказав під час гумористичного номера: "Мені складно ще займатися с**сом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого кращого друга, поки він тр*хає мою колишню дружину".

"Якщо ви побачите, звідки цей шматок... Я подивився, це фан-акаунт Наді. Вони не зацінили факт. Ну, я нічого не сказав такого, що ніхто не знає. Я думав, може я когось образив? А потім думаю - ні. Це як сказати, що Рим - це столиця Італії, і всі такі: "Ні", - сказав у своє виправдання Володимир Дантес .

В інтерв'ю співак повідомив, що з Надією Дорофєєвою на цю тему вони не спілкувалися. А ось з ресторатором Михайлом Кацуріним , Володимир Дантес все ж таки іноді перетинається. При цьому музикант додав, що у нього немає жодних дружніх стосунків із Михайлом Кацуріним зараз.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.