В новом интервью шоумен Владимир Дантес признался, что не считает себя в чем-либо виновным.

Во время одного из недавних стендапов украинский шоумен и певец Владимир Дантес решил пошутить на актуальную тему отношений своей бывшей жены Нади Дорофеевой. Фрагмент этого выступления завирусился и получил много критики.

Артист оправдался за это в интервью программе "Слава+Таня" на Youtube.

В новом интервью шоумен Владимир Дантес признался, что не считает себя в чем-либо виновным, но попытался оправдаться. Потому что на стендапе он никому не врал и сказал правду об отношениях экс-жены.

Так, он сказал во время юмористического номера: "Мне сложно еще заниматься с**сом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр*хает мою бывшую жену".

"Если вы увидите, откуда этот кусок… Я посмотрел, это фан-аккаунт Нади. Они не заценили факт. Ну, я ничего не сказал такого, что никто не знает. Я думал, может я кого-то обидел? А потом думаю - нет. Это как сказать, что Рим - это столица Италии, и все такие: "Нет", - сказал в свое оправдание Владимир Дантес.

В интервью певец сообщил, что с Надеждой Дорофеевой на эту тему они не общались. А вот с ресторатором Мишей Кацуриным, Владимир Дантес все же иногда пересекается. При этом музыкант добавил, что у него нет никаких дружеских отношений с Михаилом Кацуриным сейчас.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.