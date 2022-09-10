Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка заснувала свій благодійний фонт і тепер активно допомагає жінкам та дітям, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото, а у підписі до нього звернулася до українок із незвичайним проханням.

Як видно, на новій фотографії Маша знята у якійсь незвичайній локації, вона присіла на парапет і мило посміхається. Перед камерою телезірка з'явилася у світлих джинсах, білій футболці та темній спортивно-куртці, а на голові у неї бежева кепка. Волосся телеведучої розпущене і недбало укладене під головним убором, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Де б я не була, де б не їздила, абсолютно щодня, абсолютно скрізь я зустрічаю українок! Усюди ми обіймаємось, як добрі знайомі, робимо фото на згадку та бажаємо один одному зустрітися після перемоги в Україні А ті, хто не наважуються підійти, а потім пишуть мені в пошкодували про це директ, не стримуйте себе наступного разу - мені теж потрібні рідні обійми.

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