Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая обосновала свой благотворительный фонт и теперь активно помогает женщинам и детям, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото, а в подписи к нему обратилась к украинкам с необычной просьбой.

Как видно, на новой фотографии Маша запечатлена в какой-то необычной локации, она присела на парапет и мило улыбается. Перед камерой телезвезда появилась в светлых джинсах, белой футболке и темной спортивно куртку, а на голове у нее бежевая кепка. Волосы телеведущей распущены и небрежно уложены под головным убором, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Где бы я ни была, где бы ни ездила, абсолютно каждый день, абсолютно везде я встречаю украинок! Всюду мы обнимаемся, как хорошие знакомые, делаем фото на память и желаем друг другу встретиться после победы в Украине. А те, кто не решаются подойти, а потом пишут мне в пожалевшие об этом директ, не сдерживайте себя в следующий раз – мне тоже нужны родные объятия".

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