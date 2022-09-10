Популярна українська ведуча розповіла, чому з маленькими дітьми буває дуже непросто через їхню наївність та довіру.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка продовжує жити далеко від дому і лише періодично там з'являється, вирішила висловитися про своє спілкування із сином. Ведуча зазвичай тримає подалі від камер своїх дітей, надаючи їм свободу, проте зрідка розповідає про цікаві теми.

«Ми з Олександром прийняли рішення переїхати з Німеччини ближче до будинку… Тому чому б за всі місяці перебування тут не сходити в музей, подумали ми.

За шість залів із видатними шедеврами мій мозок був атакований наступними питаннями цього хлопця: хто винайшов кохання? За що люди вбивають людей? Якщо Бог існує на картинах, то він існує в принципі, але чому ні там, ні тут він не запобігає вбивствам?» - висловилася Марія про пізнавальний день із дитиною.

Також зірка виклала миле фото, а у підписі до нього звернулася до українок із незвичайним проханням.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Де б я не була, де б не їздила, абсолютно щодня, абсолютно скрізь я зустрічаю українок! А ті, хто не наважуються підійти, а потім пишуть мені в директ, що пошкодували про це, не стримуйте себе наступного разу – мені теж потрібні рідні обійми”.

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