Популярная украинская ведущая рассказала, почему с маленькими детьми бывает очень непросто из-за их наивности и доверия.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая продолжает жить вдали от дома и лишь периодически там появляется, решила высказаться о своем общении с сыном. Ведущая обычно держит подальше от камер своих детей, предоставляя им свободу, однако изредка рассказывает об интересных темах.

«Мы с Александром приняли решение переехать из Германии поближе к дому… Поэтому, почему бы за все месяцы пребывания здесь не сходить в музей, подумали мы.

За шесть залов с выдающимися шедеврами мой мозг был атакован следующими вопросами этого мальчишки: кто изобрел любовь? За что люди убивают других людей? Если Бог существует на картинах, то он существует в принципе, но почему ни там, ни здесь он не предотвращает убийства?» - высказалась Мария о познавательном дне с ребенком.

Также звезда выложила милое фото, а в подписи к нему обратилась к украинкам с необычной просьбой.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Где бы я ни была, где бы ни ездила, абсолютно каждый день, абсолютно везде я встречаю украинок! А те, кто не решаются подойти, а потом пишут мне в пожалевшие об этом директ, не сдерживайте себя в следующий раз – мне тоже нужны родные объятия".

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