Як повідомляє Politeka.net , популярна артистка, співачка, актриса та модель Даша Астаф'єва щодня показує різні моменти з життя, публікуючи нові кадри в Інстаграм. Вона розповідає про себе, ділиться кумедними історіями та нерідко вражає кадрами підтримки наших воїнів.
Встигає Даша приділити також час і собі коханій, вирушаючи на невеликий відпочинок, прогулюючись із улюбленими вихованцями. Також нещодавно артистка порадувала довгоочікуваними кадрами з нової фотосесії у провокаційному вигляді.
На цей раз Астаф'єва показала, якими бувають її вечори:
«Коштовності країни для мене зараз виглядає так. Багато працюю щодня. Собачки поряд зі мною. Щоб ви навіть не сумнівалися, незабаром ми покажемо вам сучасний освітній проект, якому віддаємо серце».
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Ми також писали, про кохання Даша розповіла українській телеведучій Маші Єфросініній для її однойменного YouTube-каналу.
"Він абсолютно неформальним чином звернув на себе увагу. Відповідно до мого звичного сприйняття залицянь, я думаю: "Що за чудик?" Усі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це..." "А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку крамничку!" Приїдь, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", – поділилася Даша Астаф'єва.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.