Популярна українська співачка Даша Астаф'єва розповіла про те, які зараз у неї вечори і з ким вона їх проводить.

Як повідомляє Politeka.net , популярна артистка, співачка, актриса та модель Даша Астаф'єва щодня показує різні моменти з життя, публікуючи нові кадри в Інстаграм. Вона розповідає про себе, ділиться кумедними історіями та нерідко вражає кадрами підтримки наших воїнів.

Встигає Даша приділити також час і собі коханій, вирушаючи на невеликий відпочинок, прогулюючись із улюбленими вихованцями. Також нещодавно артистка порадувала довгоочікуваними кадрами з нової фотосесії у провокаційному вигляді.

На цей раз Астаф'єва показала, якими бувають її вечори:

«Коштовності країни для мене зараз виглядає так. Багато працюю щодня. Собачки поряд зі мною. Щоб ви навіть не сумнівалися, незабаром ми покажемо вам сучасний освітній проект, якому віддаємо серце».

Ми також писали, про кохання Даша розповіла українській телеведучій Маші Єфросініній для її однойменного YouTube-каналу.

"Він абсолютно неформальним чином звернув на себе увагу. Відповідно до мого звичного сприйняття залицянь, я думаю: "Що за чудик?" Усі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це..." "А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку крамничку!" Приїдь, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", – поділилася Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.