Как сообщает Politeka.net, украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева призналась, что обожает раздеваться перед камерой – ей это дается легко и непринужденно. Не менее эффетными у нее получаются повседные луки. Одним из таких она похвасталась в Инстаграм.

На новом снимке Даша Астафьева красуется в ансамбле этно-стиля с национальными элементами. На певице - воздушная черная блузка с рукавами фонариками, щедро декорированная вышивкой с крупными цветами.

Низ – широкие джинсовые шорты голубого оттенка, которые подчеркнули красоту ее длинных ног и придали аппетитную округлость бедрам.

Украинская красавица Даша Астафьева дополнила образ массивными ботинками бежевого цвета. Завершающий аккорд эффектного лука – сумка, солнцезащитные очки и колье на шее.

Стоит напомнить, что после нападения рф на Украину Даша Астафьева стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогает готовить еду украинским защитникам.

Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.

Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.

Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.



