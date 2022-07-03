Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны остается в Киеве и активно помогает на волонтерской кухне, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милые фото, а в подписи к ним попросила фанатов о поддержке.

На новых фотографиях красотка Даша позирует в очаровательной светлой вышиванке. Это длинное небесно-голубое платье с вышивкой и объемными рукавами, которое красиво подчеркнуло все прелести певицы. Ее волосы собраны в элегантную прическу с темным ободком, а на лице милая улыбка.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Я обращаюсь к тем, кто остался и оставался все это время в городе, где постоянно проживает. Чем вы, друзья, отвлекаетесь от ощущения того, что мы не живем? Чем напоминаете о том, что есть еще смысл? Мне важно найти в ваших ответах и себе что-нибудь. Я немного потерялась". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию Даши, делясь своими историями.

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