Популярная украинская певица Даша Астафьева рассказала о том, какие сейчас у нее вечера и с кем она их проводит.

Как сообщает Politeka.net, популярная артистка, певица, актриса и модель Даша Астафьева каждый день показывает разные моменты из жизни, публикуя новые кадры в Инстаграм. Она рассказывает о себе, делится забавными историями и нередко впечатляет кадрами поддержки наших воинов.

Успевает Даша уделить также время и себе любимой, отправляясь на небольшой отдых, прогуливаясь с любимыми питомцами. Также недавно артистка порадовала долгожданными кадрами из новой фотосессии в провокационном виде.

В этот раз Астафьева показала, какими бывают ее вечера:

«Драгоценности страны для меня сейчас выглядит так. Много работаю, каждый день. Собачки рядом со мной. Чтобы вы даже не сомневались, совсем скоро мы покажем вам современный образовательный проект, которому отдаем сердце».

Мы также писали, о любви Даша рассказала украинской телеведущей Маше Ефросининой для ее одноименного YouTube-канала.

"Он абсолютно неформальным образом обратил на себя внимание. Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудик?" Все говорят : "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую лавочку! Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", – поделилась Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.