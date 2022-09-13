Напередодні скандал розгорівся через те, що зірки "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин розважають російську публіку на круїзному лайнері, а тепер на зраді "спіймали" ще одного відомого українського шоумена.
Уродженець Києва Вадим Абрамов, який замінив Ольгу Фреймут та з 2015 по 2017 вів шоу "Ревізор", після початку повномасштабного вторгнення вирішив залишитися в рф заробляти криваві рублі. Він не зробив жодної заяви, у якій би засудив російську агресію в Україні, а взявся розважати росіян.
Абрамов став ведучим нового російського розважального шоу "Чотири дачі", в рамках якого їздить різними регіонами держави-агресора та разом із учасниками проекту інспектує їхні дачі.
Прем'єра російського шоу за участі екс-"Ревізора" відбулася 27 серпня 2022 року, а зйомки проходили вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
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Українці в мережі не стримують обурення та обрушили на Абрамова швал критики: "ніколи мені не подобався, так бісив...розумію чому😂", "цікаво, він знає, що Кубань це Україна?", "Не здивована. Він мене бісив ще тоді", "бабло робить своє діло", "ну і куди нижче падати цій гниді? Нехай гниє на московії. Але нам треба не забути про це коли він повернутися захоче".
Нагадаємо, Козловський після скандалу з орденом від президента несподівано звернувся до українців.
Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу" взялися розважати росіян і потрапили в скандал.
Також Politeka писала, що Кошового та Пікалова з "Квартал 95" нагородили орденом: з'ясувалося, за які заслуги.