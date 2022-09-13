На своїй сторінці в Instagram артист розмістив ефектне фото зі своєю сценічною мамою актрисою Інною Білокінь, на якому вони, показуючи дулі, продемонстрували своє ставлення до російських загарбників.
"Ось вам, а не Херсон!💥💥💥", — потужно і лаконічно підписав світлину Данилко.
Шанувальники Сердючки, серед яких і телеведуча Леся Нікітюк, в коментарях дякують артисту за підтримку:
"Хочу додому в Херсон !!! Дякую за підтримку мого міста";
"дякуємо величезне, чекаємо потім в гості в Українському Херсоні";
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"Все хорошо, тільки жест злегка інший аби 😁";
"Андрій, Ви неймовірний! Повага Вам та обійми!";
"Обожнюю!! Херсон - УКРАЇНА!";
"Навiть мене жахає ця картинка. Ворога, мабуть, вбиває на місці 😱";
"Можно навіть було не дулю показати, а середній палець , чи два...чи дулі і середні пальці разом";
"Так точно!!! Херсон був, є і буде тільки Україною!!!";
"Клас!!! Андрій, підтримуємо Вас!!";
"Якщо треба,я їм скручу і третю)";
"І не посперечаєшся😂".
Напередодні Данилко, який від початку повномасштабного вторгнення росії залишається в Україні, на своїй сторінці в Instagram розмістив анонс концертного туру Вєрки Сердючки. Артист зі своєю сценічною мамою Інною Білокінь відвідає Латвію, Литву, Молдову, Румунію, Болгарію та низку міст Польщі.
Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.
Як повідомляла Politeka, Данилка обурив ролик із Лободою в сльозах через слова про українців.
Також Politeka писала, що Андрій Данилко оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом.