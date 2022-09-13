Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму сценічному персонажу Вєрки Сердючки, вкотре нагадав, що "Геть з України, москаль некрасивий!".

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив ефектне фото зі своєю сценічною мамою актрисою Інною Білокінь, на якому вони, показуючи дулі, продемонстрували своє ставлення до російських загарбників.

"Ось вам, а не Херсон!💥💥💥", — потужно і лаконічно підписав світлину Данилко.

Шанувальники Сердючки, серед яких і телеведуча Леся Нікітюк, в коментарях дякують артисту за підтримку:

"Хочу додому в Херсон !!! Дякую за підтримку мого міста";

"дякуємо величезне, чекаємо потім в гості в Українському Херсоні";

"Все хорошо, тільки жест злегка інший аби 😁";

"Андрій, Ви неймовірний! Повага Вам та обійми!";

"Обожнюю!! Херсон - УКРАЇНА!";

"Навiть мене жахає ця картинка. Ворога, мабуть, вбиває на місці 😱";

"Можно навіть було не дулю показати, а середній палець , чи два...чи дулі і середні пальці разом";

"Так точно!!! Херсон був, є і буде тільки Україною!!!";

"Клас!!! Андрій, підтримуємо Вас!!";

"Якщо треба,я їм скручу і третю)";

"І не посперечаєшся😂".

Напередодні Данилко, який від початку повномасштабного вторгнення росії залишається в Україні, на своїй сторінці в Instagram розмістив анонс концертного туру Вєрки Сердючки. Артист зі своєю сценічною мамою Інною Білокінь відвідає Латвію, Литву, Молдову, Румунію, Болгарію та низку міст Польщі.

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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