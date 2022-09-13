На своей странице в Instagram артист разместил эффектное фото со своей сценической мамой актрисой Инной Белоконь, на которой они, показывая дули, продемонстрировали свое отношение к российским захватчикам.
"Вот вам, а не Херсон! 💥💥💥", - мощно и лаконично подписал фотографию Данилко.
Поклонники Сердючки, среди которых и телеведущая Леся Никитюк, в комментариях благодарят артиста за поддержку:
"Хочу домой в Херсон!!! Спасибо за поддержку моего города";
"спасибо огромное, ждем потом в гости в Украинском Херсоне";
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"Все хорошо, только жест слегка другой бы 😁";
"Андрей, Вы невероятный! Уважение Вам и объяти!";
"Обожаю!! Херсон - УКРАИНА!";
"Даже меня ужасает эта картинка. Врага, видимо, убивает на месте 😱";
"Можно даже было не фигу показать, а средний палец, или два... или дули и средние пальцы вместе";
"Так точно!!! Херсон был, есть и будет только Украина!!!";
"Класс!!! Андрей, поддерживаем Вас!!";
"Если нужно, я им скручу и третью)";
"И не поспоришь 😂".
Накануне Данилко, который с начала полномасштабного вторжения рф остается в Украине, на своей странице в Instagram разместил анонс концертного тура Верки Сердючки. Артист со своей сценической мамой Инной Белоконь посетит Латвию, Литву, Молдову, Румынию, Болгарию и ряд городов Польши.
Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.
Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.