Популярна співачка та артистка Даша Астаф'єва похвалилася своїм апетитним вечором із колегами та згадала про ЗСУ.

Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Даша Астаф'єва активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та часто ділиться корисною інформацією. Даша також з перших днів вторгнення російських окупантів підтримує ЗСУ та не один тиждень готувала смакоти для наших захисників.

Раніше завдяки численній допомозі Даші українські захисники показали, як підписують снаряди із її побажаннями окупантам. Саме ці снаряди потім наші воїни запускали у відповідь російських агресорів.

Після зйомок апетитного вечора з колегами Даша відреагувала: «Чекаємо на заряди з автографом від ЗСУ! А це моє кохання, розумничка та гаряча жінка. Сподіваюся, я не відхоплю від ЗСУ за деякі вареники».

Встигає Даша приділити також час і собі коханій, вирушаючи на невеликий відпочинок, прогулюючись із улюбленими вихованцями. Також нещодавно артистка порадувала довгоочікуваними кадрами з нової фотосесії у провокаційному вигляді.

«Коштовності країни для мене зараз виглядає так. Багато працюю щодня. Собачки поряд зі мною. Щоб ви навіть не сумнівалися, незабаром ми покажемо вам сучасний освітній проект, якому віддаємо серце».

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.