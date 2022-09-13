Популярная певица и артистка Даша Астафьева похвалилась своим аппетитным вечером с коллегами и вспомнила о ВСУ.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Даша Астафьева активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и часто делится полезной информацией. Даша также с первых дней вторжения русских оккупантов поддерживает ВСУ и не одну неделю готовила вкусности для наших защитников.

Ранее благодаря многочисленной помощи Даши украинские защитники показали, как подписывают снаряды с ее пожеланиями оккупантам. Именно эти снаряды потом наши воины запускали в ответ на российских агрессоров.

После съемок аппетитного вечера с коллегами Даша отреагировала: «Ждем на заряды с автографом от ВСУ! А это моя любовь, умничка и горячая женщина. Надеюсь я не отхвачу от ВСУ за некоторые вареники».

Успевает Даша уделить также время и себе любимой, отправляясь на небольшой отдых, прогуливаясь с любимыми питомцами. Также недавно артистка порадовала долгожданными кадрами из новой фотосессии в провокационном виде.

«Драгоценности страны для меня сейчас выглядит так. Много работаю, каждый день. Собачки рядом со мной. Чтобы вы даже не сомневались, совсем скоро мы покажем вам современный образовательный проект, которому отдаем сердце».

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.