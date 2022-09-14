Відеоз з самого фронту Олег Скрипка оприлюднив на особистій сторінці Інстаграм.
Зокрема, український музикант показав одного із членів гурту "ВВ", гітариста Євгена Рогачевського, який замість інструменту тримає в руках зброю і робить все, щоб вигнати ворога з України. Він звернувся до волонтерів, зокрема Скрипки зі словами подяки за те, що їм надають неймовірно сильну підтримку.
«Я Євген Рогачевський – гітарист групи ВВ, проходжу службу у Збройних силах України на Сході нашої держави, бо триває війна. Як і багато наших побратимів зі зброєю в руках захищаємо нашу Батьківщину. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім волонтерам, зокрема, моєму другу і побратиму з музики - Олегу Скрипку, який допомагає збирати кошти для України», – розповів він.
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Користувачі мережі захопилися гітаристом із групи ВР. Відгукнулися і зіркові колеги, зокрема, відреагувала співачка Злата Огневич.
"Дякую вам за все! Нехай Бог береже 💛💙",
"Бережи вас Боже, хлопці!! Ви найкращі!! Пишаємося вами!! Молимося за вас!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", - пишуть у коментарях.
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