По словам Кухар, оборвалась жизнь Заслуженного артиста Украины, педагога дуэтного танца KSBC Шаповала Александра Николаевича.

Шаповал погиб в боях за Украину вблизи населенного пункта Майорск в Донецкой области – артист ушел на фронт добровольцем и был гранатометчиком.

«Сердце отказывается в это верить…. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил на сцене… А теперь его танец стал вечным…. Больно…. Тяжело…. Вечная и светлая память, Саш…

Навсегда в сердце, памяти, душе…», - сообщила Кухар на своей странице в Instagram.

В комментариях ошеломленные трагической новостью обычные украинцы и артисты выражают соболезнования.

«Какой ужас… Кать, обнимаю. Сочувствую близким. Вечная память», – написала украинская певица и модель Даша Астафьева.

«Вечная память. Он умер ради нас и наших детей. Вечно будем помнить и ценить наших героев», - высказалась украинская танцовщица, победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева.

«Так болит сердце за каждого защитника, который защищая нашу Неньку Украину – погиб. Почему? Почему эти изверги пришли на нашу Землю. Вечная память, герою!», «Вечная память, Герои не умирают», - оставляют свои комментарии пользователи соцсетей.

Напомним, ранее Кухар показала дочь-балерину.

Также сообщалось, что выступление Поляковой пытались сорвать любители России.

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