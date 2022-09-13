Танцовщица Илона Гвоздева, являющаяся многократной участницей и победительницей шоу "Танці з зірками" обратилась к поклонникам с неожиданным призывом помочь.

На днях известная танцовщица" Илона Гвоздева обвенчалась с мужем Иваном Хомячуком после восьми лет брака. Супруги планировали обвенчаться в день годовщины 7 сентября, однако позже сменили дату на 9 сентября.

Теперь Илона Гвоздева рассказала историю маленькой девочки Саши Новиковой, которая живет на оккупированной территории.

Малышка каждый день борется за свою жизнь и ее мама согласна сделать всё возможное, чтобы ее дочь жила.

В своих Instagram-stories танцовщица со слезами на глазах попросила денег на лечение девочки. У нее диагностировали поражение головного мозга. Девочка лежащая и ей необходимы спецпитание, коляска и противосудорожные препараты.

Всего нужно собрать 65 тысяч гривен. По ее словам, на данный момент собрано около 15 тысяч, однако этого мало.

«Как мама, которая имеет двоих детей с полноценной жизнью и вижу деток, у которых есть изъяны, мое сердце разрывается. Конечно, я не «Фонд Притулы», но каждая ваша хотя бы 1 гривна приблизит нас к желаемой сумме. Мы может это сделать вместе», - сообщила Гвоздева.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась неожиданным откровением и кадрами

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