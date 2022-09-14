Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка показал друга-музыканта, который с оружием в руках защищает нашу страну от оккупантов.

Видеозапись с самого фронта Олег Скрипка обнародовал на личной странице Инстаграм.

В частности, украинский музыкант показал одного из членов группы "ВВ", гитариста Евгения Рогачевского, который вместо инструмента держит в руках оружие и делает все, чтобы выгнать врага из Украины. Он обратился к волонтерам, в частности, Скрипке со словами благодарности за то, что им оказывают невероятно сильную поддержку.

«Я Евгений Рогачевский – гитарист группы ВВ, прохожу службу в Вооруженных силах Украины на Востоке нашего государства, потому что идет война. Как и многие наши собратья с оружием в руках защищаем нашу Родину. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех волонтеров, в частности, моего друга и побратима по музыке - Олега Скрипку, который помогает собирать средства для Украины», – рассказал он.

Пользователи сети увлеклись гитаристом из группы ВР. Откликнулись и звездные коллеги, в частности отреагировала певица Злата Огневич.

"Спасибо вам за все! Пусть Бог бережет 💛💙",

" Береги вас Боже, ребята!! Вы лучшие!! Гордимся вами!! Молимся за вас!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", - пишут в комментариях.

Напомним, выяснилось, как лидер ВВ Скрипка "воспитывал" путиниста Дугина

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