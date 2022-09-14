Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Даша Астаф'єва щодня показує в Інстаграм, як займається допомогою ЗСУ, як удосконалює свої проекти та не забуває про себе. Цього разу Даша порадувала одним із моментів із колегами.

Останнім часом артистка була зайнята зйомками нового шоу, в якому брала участь. Після роботи на камеру, похвалилася Астаф'єва мирним часом із друзями.

"Чоловікові, який провів нас з першого по двадцять п'ятий поверх, подяку!" – пише Астаф'єва під новими кадрами.

Після цього вона показала і свою компанію у ліфті: "Ага, не розумієш, як взагалі тут виявився? А поїдеш до мене на кулінарне шоу!" - Жартувала Даша.

Раніше завдяки численній допомозі Даші українські захисники показали, як підписують снаряди із її побажаннями окупантам. Саме ці снаряди потім наші воїни запускали у відповідь російських агресорів.

Після зйомок апетитного вечора з колегами Даша відреагувала: «Чекаємо на заряди з автографом від ЗСУ! А це моє кохання, розумничка та гаряча жінка. Сподіваюся, я не відхоплю від ЗСУ за деякі вареники».

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.