Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Даша Астаф'єва щодня показує в Інстаграм, як займається допомогою ЗСУ, як удосконалює свої проекти та не забуває про себе. Цього разу Даша порадувала одним із моментів із колегами.
Останнім часом артистка була зайнята зйомками нового шоу, в якому брала участь. Після роботи на камеру, похвалилася Астаф'єва мирним часом із друзями.
"Чоловікові, який провів нас з першого по двадцять п'ятий поверх, подяку!" – пише Астаф'єва під новими кадрами.
Після цього вона показала і свою компанію у ліфті: "Ага, не розумієш, як взагалі тут виявився? А поїдеш до мене на кулінарне шоу!" - Жартувала Даша.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Буде тільки гірше": що може зробити путін після розгрому на Харківщині, названо сценарії
"Ефект доміно": в ОП вже заговорили про наступ на Луганськ та Донецьк, перші подробиці
Людмила хотіла втекти після весілля: колишній друг Путіна розкрив деталі його особистого життя
Кадировці потрапили в оточення, що відомо на зараз: "Живцем брати!"
Раніше завдяки численній допомозі Даші українські захисники показали, як підписують снаряди із її побажаннями окупантам. Саме ці снаряди потім наші воїни запускали у відповідь російських агресорів.
Після зйомок апетитного вечора з колегами Даша відреагувала: «Чекаємо на заряди з автографом від ЗСУ! А це моє кохання, розумничка та гаряча жінка. Сподіваюся, я не відхоплю від ЗСУ за деякі вареники».
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.