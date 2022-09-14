Как сообщает Politeka.net, популярная певица Даша Астафьева каждый день показывает в Инстаграм, как занимается помощью ВСУ, как совершенствует свои проекты и не забывает о себе. В этот раз Даша повеселила одним из моментов с коллегами.

В последнее время артистка была занята съемками нового шоу, в котором непосредственно брала участие. После работы на камеру, похвасталась Астафьева мирным временем с друзьями.

"Мужчине, который провел нас с первого по двадцать пятый этаж, благодарность!" - пишет Астафьева под новыми кадрами.

После этого она показала и свою компанию в лифте: "Ага, не понимаешь, как вообще тут оказался? А поедешь ко мне на кулинарное шоу!" - отшутилась Даша.

Ранее благодаря многочисленной помощи Даши украинские защитники показали, как подписывают снаряды с ее пожеланиями оккупантам. Именно эти снаряды потом наши воины запускали в ответ на российских агрессоров.

После съемок аппетитного вечера с коллегами Даша отреагировала: «Ждем на заряды с автографом от ВСУ! А это моя любовь, умничка и горячая женщина. Надеюсь я не отхвачу от ВСУ за некоторые вареники».

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.