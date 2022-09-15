Як пише Politeka.net , зворушливі кадри дружина коміка Вікторія Ткач розмістила у себе в Instagram.

Із самого ранку на іменницю чекав сюрприз.

Спочатку батьки показали маленькій Лізі святковий торт зі свічкою у формі вісімки, який дівчинка неодмінно задула та загадала бажання.

Після цього їй подарували гарну коробку з подарунком.

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Дружина Ткача вирішила не розкривати інтригу та не показала, що саме подарували на день народження доньці.

Також Вікторія написала для Лізи зворушливе вітання.

"Моя мила крихітка Лізі.. 💛 Сьогодні день нашого з @yuriy_tkach особливого щастя … ☺️ Тому що ти ОСОБЛИВА… У тобі живе стільки нашого кохання! І так буде завжди.. 🙏🏻 Хочу, щоб ми з тобою були не просто «мама- дочка» я хочу бути з тобою подругами і мені здається, що у нас це вже круто виходить !!!☺️ Ми завжди поруч і завжди будемо твоїм плечем. Підтримаємо, разом поплачемо, шалено порадіємо. – привітала вона.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" відвела дочку до школи у модному костюмі: "Ліза дуже стильна"

Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала красуню-дочку, що підросла, від зіркового чоловіка.

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