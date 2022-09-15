В семье шоумена Юрия Ткача из "Квартал 95" праздник - день рождения отмечает его дочь Лиза, девочки исполнилось 8 лет.

Как пишет Politeka.net, трогательные кадры жена комика Виктория Ткач разместила у себя в Instagram.

С самого утра именниницу ждал сюрприз.

Сначала родители показали маленькой Лизе праздничный торт со свечой в форме восьмерки, который девочка непременно задула и загадала желание.

После этого, ей подарили красивую коробку с подарком.

Жена Ткача решила не раскрывать интригу и не показала, что именно подарили на день рождения дочери.

Также Виктория написала для Лизы трогательное поздравление.

"Моя милая кроха Лизи..💛 Сегодня день нашего с @yuriy_tkach особого счастья …☺️ Потому что ты ОСОБЕННАЯ… В тебе живет столько нашей любви! И так будет всегда..🙏🏻 Хочу, чтобы мы с тобой были не просто «мама-дочь» я хочу быть с тобой подругами и мне кажется, что у нас это уже круто получается !!!☺️ Мы всегда рядом и всегда будем твоим плечом. поддержим, вместе поплачем, безумно порадуемся. Мы будем разделять с тобой все эмоции…", - поздравила она.

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