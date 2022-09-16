Зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк показав українцям, перед ким знімає штани.

Популярний український актор та зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк – великий любитель татуювань.

На його тілі, як зізнався артист, щонайменше 30 різних малюнків.

Наразі він знову відвідав тату салон, щоб набити чергове татуювання. Фотозвіт зірка серіалу «Фортечна» виклав на особистій сторінці в Інстаграм.

«Ми знайомі з @korsakovtattoo понад 10 років! За цей час він набив мені близько 30 тату!) і, думаю, це ще не кінець! Радий був бачити, друже!)», - написав Цимбалюк.

Користувачі мережі не пройшли повз нього і відгукнулися на знімки Тараса в коментарях.

Особливу увагу привернули ті фотографії, де актор позує зі спущеними штанами.

"От перед ким симпатичний хлопець знімає штани",

"Квіточка на лівій руці дуже мила, теж подібну собі хотіла але не наважилася 😉",

"Фотка зі спущеними штанами - 🔥",

"Тарас, тобі йдуть татуювання, ти виглядаєш сміливим", - пишуть у мережі.

Зазначимо, через рік шлюбу та чотирьох років стосунків Тарас Цимбалюк припинив стосунки зі своєю дружиною. Подружжя не витримало випробувань. Історія кохання візажистки та актора закінчилася.

Нагадаємо, що Цимбалюк із "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк із "Фортечної" назвав українку, в якій розчарувався.

Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Фортечної" розкрив, чому українські актори поголовно грають у російському "милі".