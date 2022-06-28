В июне известный украинский актер и звезда сериала "Кріпосна" Тарас Цымбалюк ошеломил новостью о разводе со своей женой Тиной. Актер впервые прокомментировал разрыв с возлюбленной в интервью для "Зіркового шляху".

"Нам не удалось сохранить теплые отношения. Каждый вышел из этих отношений с какими-то своими обидами. В определенной степени кто-то чем-то недоволен. Это абсолютно нормально. Не могу сказать, что это теплые дружеские отношения. Но, конечно, я Тине помогу в любой момент, я не закрываю никаких дверей. Так же и она. Мы развелись людьми по отношению друг к другу", — поделился Тарас.

К слову, актер признался, что развод стал для него неожиданностью. Впрочем, вместе с Тиной они уже не будут. По словам Тараса Цимбалюка, они поставили точку в их истории.

"Я еще полтора месяца назад об этом не думал. А через полтора месяца это стало фактом. Поэтому это действительно неожиданно. Мне кажется, это для любого человека неожиданно. Что бы там ни происходило", - признался актер Тарас Цымбалюк.

Напомним, что Цымбалюк засветил кадры со съемки финального сезона «Крепостной».

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.

Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".