Звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк показал украинцам, перед кем снимает штаны.

Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк – большой любитель татуировок.

На его теле, как признался артист, не менее 30 различных рисунков.

Сейчас он вновь посетил тату салон, чтобы набить очередную татуировку. Фотоотчет звезда сериала «Крепостная» выложил на личной странице в Инстаграм.

«Мы знакомы с @korsakovtattoo более 10 лет! За это время он набил мне около 30 тату!)… и, думаю, это еще не конец! Рад был видеть, друг!)», - написал Цимбалюк.

Пользователи сети не прошли мимо и откликнулись на снимки Тараса в комментариях.

Особое внимание их привлекли те фотографии, где актер позирует со спущенными штанами.

"Вот перед кем симпатичный парень снимает штаны",

"Цветочек на левой руке очень милый, тоже подобную себе хотела но не отважилась 😉",

"Фотка со спущенными штанами - 🔥",

"Тарас, тебе идут татуировки, ты выглядишь смелым", - пишут в сети.

Отметим, через год брака и четырех лет отношений Тарас Цымбалюк прекратил отношения со своей женой. Супруги не выдержали испытаний. История любви визажистки и актера закончилась.

Напомним, что Цимбалюк из "Кріпосної" впервые разразился откровениями о разводе.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.

Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".