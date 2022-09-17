Данилко від початку повномасштабного вторгнення рф залишався в Україні та підтримував українських захисників та постраждалих від російської агресії. Напередодні артист анонсував концертний туру Вєрки Сердючки, в рамках якого він зі своєю сценічною мамою Інною Білокінь відвідає Латвію, Литву, Молдову, Румунію, Болгарію та низку міст Польщі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андрій ефектно повідомив, що його команда вже прибула до Латвії. Увагу на опублікованих кадрах привертає одна незвичайна деталь: Данилко вдягнув просту чорну кофту та штани, а також шльопанці на яскраво-сині шкарпетки.

Також можна помітити, що артист дуже схуд. Як він сам раніше зізнавався, за останній час йому вдалося скинути 14 кілограмів. Все завдяки тому, що він нарешті унормував графік та почав стежити за харчуванням.

"Латвія, ми тут!", — звернувся співак до шанувальників латиською мовою.

Шанувальники в коментарях підтримали улюблену Вєрку Сердючку: "Шкарпеточки підбирали під колір неба😍", "Шкарпетки та сланці, це вже половина концерту 😂", "А може, в Андрія маєчка або підштанікі жовті, ось і комбінація :)", "Якби шкарпетка одна була жовта-було б взагалі Топчік)", "Ой ну таке сонечко 🌞🤣а шкарпеточки)", "Верочка - сонечко наше! Люблю-люблю. Все, що робиш, вірно і правильно, ПІДТРИМУЮ".

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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